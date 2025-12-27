Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в селе Кызылсай

Стало известно о текущем состоянии людей, пострадавших при взрыве газа в жилом доме в селе Кызылсай, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото из архива

В настоящее время пострадавшие в происшествии проходят лечение в Жанаозенской городской многопрофильной больнице.

Первая пострадавшая – пожилая 69-летняя женщина, находится в отделении реанимации в тяжёлом состоянии. Ежедневно проводится информирование областных специалистов, получаются консультации и совместно определяется тактика лечения. На сегодняшний день был запланирован телемедицинский консилиум с областными специалистами по вопросу перевода в Актау, однако с учётом нестабильности состояния принято решение продолжить лечение в Жанаозенской городской больнице, - отметили в медучреждении.

В больнице также отметили, что второй пострадавший – 11-летний ребенок.

В настоящее время он переведён из отделения реанимации и проходит лечение в травматологическом отделении. Лечение проводится совместно со специалистами областной детской больницы, - заключили врачи.

Напомним, проишествие произошло 20 декабря в селе Кызылсай. В экстренные службы поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в селе Кызылсай. По предварительным данным, причиной стала утечка природного газа с нарушением требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. В результате произошло частичное обрушение дома, возгорания не зафиксировано.