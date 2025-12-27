18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.12.2025, 21:06

Жительница Мангистау с помощью WhatsApp «обула» своих жертв на 35 миллионов тенге

Происшествия 0 1 121 Лиана Рязанцева

Перед судом предстала жительница Мунайлинского района, которая с помощью мессенджера WhatsApp обманула людей на сумму, превышающую 35 миллионов тенге, передает Lada.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По данным пресс-службы Мунайлинского районного суда, жительница региона создала в мессенджере WhatsApp групповые чаты под названиями «Ырысы бар Арзан Посудалар», «Арзан Ыдыс Балжан Актау», где размещала объявления о продаже посуды.

- В указанные чаты она добавляла родственников, знакомых и сверстников, при этом самостоятельно администрировала группы. Потерпевшие, поверив размещённой в чатах рекламе, переводили ей денежные средства. В результате своими преступными действиями подсудимая, злоупотребив доверием шести потерпевших и введя их в заблуждение, завладела их денежными средствами, причинив материальный ущерб на сумму свыше 35 миллионов тенге, - сообщили в суде.

Отмечается, что вина подсудимой доказана ее признательными показаниями, показаниями потерпевших и свидетелей, квитанциями и другими материалами уголовного дела.  

- Суд признал смягчающими обстоятельствами полное признание вины подсудимой, ее искреннее раскаяние, а также наличие на иждивении четырех несовершеннолетних детей. Отягчающим обстоятельством признан опасный рецидив преступлений. Приговором суда подсудимая признана виновной по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество) и ей назначено наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы. В соответствии с частями 1 и 4 статьи 60 УК РК окончательно подсудимой назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении средней безопасности.  Согласно части 1 статьи 74 УК РК исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении нее отсрочено на два года в связи с наличием у нее на иждивении несовершеннолетних детей, - заключили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

