Корпоратив в Баскудуке завершился административными протоколами

Корпоративная вечеринка в селе Баскудык Мунайлинского района закончилась разбирательством с участием полиции. Вечером 28 декабря на пульт дежурной службы 102 поступило сообщение о потасовке, передает Lada.kz .

Фото: Pexels.com

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Видео с их участием быстро распространилось в социальных сетях: на кадрах видно, как правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего с жителями на фоне патрульных автомобилей с включёнными проблесковыми маячками.

Как сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции, в ходе проверки установлено, что участники инцидента претензий друг к другу не имеют, телесных повреждений зафиксировано не было. Однако факт нарушения общественного порядка подтвердился.

По итогам разбирательств в отношении четырех граждан составлены административные протоколы по статье 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), а также по статье 437 (Мелкое хулиганство, включая нецензурную брань, оскорбительное приставание к гражданам и иные действия, нарушающие общественный порядок) КоАП РК.

Материалы направлены в уполномоченные органы для дальнейшего рассмотрения в установленном законом порядке.

