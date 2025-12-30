В Мангистау задержан подозреваемый в незаконной перевозке сайги

В Мангистауской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в незаконной транспортировке сайги, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Polisia.kz

Сообщение о возможном правонарушении поступило в отдел полиции Бейнеуского района. По информации правоохранительных органов, в селе Боранкул неизвестное лицо незаконно могло перевозить сайгу.

В ходе оперативных мероприятий полицейские провели осмотр автомобиля, принадлежащего гражданину 2000 года рождения. В багажном отделении транспортного средства были обнаружены восемь туш сайгаков, частично обработанных.

По данному факту начато досудебное расследование. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось о том, что незаконная перевозка осетра обернулась для жителя региона сроком. Подробнее по ссылке.



