Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.12.2025, 20:36

Пьяный водитель устроил погром на придомовой парковке в Актау (видео)

Происшествия 0 3 382 Алия Шарипова

В 7 микрорайоне водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил несколько автомобилей и один перевернул. Очевидцы сняли произошедшее на видео. Комментарий Lada.kz предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: кадры видео
Фото: кадры видео

Инцидент произошел около 03:00 часов 28 декабря между домами №22 и 23. По словам очевидцев, мужчина, находясь за рулем, задел три автомобиля, еще один в результате ДТП перевернулся.

На видео свидетелей попал момент задержания нарушителя и последствия происшествия.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.

Нарушитель 2005 года рождения, находясь за рулем Toyota Camry, не справился с рулевым управлением и задел припаркованные автомобили, еще одна машина опрокинулась. На место прибыли сотрудники полиции, которые провели задержание водителя. Было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего составлен протокол по статье 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения). Материалы дела направлены в суд.

Водителю может грозить административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Напомним, ранее в Актау полицейские устроили погоню за пьяным водителем. Подробнее по ссылке.

Комментарии

3 комментарий(ев)
MKC
MKC
Вот что за привычка ставить машины у обочины? Такое ведь может и еще раз случиться
30.12.2025, 05:40
fox1167
fox1167
10 человек не могут одного синяка охомутать! Дубинкой его по горбу и в обезьянник!
29.12.2025, 16:23
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

