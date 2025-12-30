Без вести пропавшего мужчину разыскивают в Актау

Житель Актау Аманкос Шалабаев вышел из дома еще 28 августа текущего года. С тех пор о нём ничего неизвестно. Волонтёры поисково-спасательного движения Lider.kz просят откликнуться всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

Аманкос Шалабаев, 1963 года рождения, 28 августа вышел из дома №18 в 16 микрорайоне в неизвестном направлении и пропал.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения.

Был одет в черную куртку, белую рубашку, трико и черную обувь.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем мужчине, просьба связаться по номерам телефонов: +7 (700) 499-72-92 либо 102.

