30.12.2025, 09:49

Пытались скрыться от погони: в Актау задержали подозреваемых в незаконной перевозке героина

Происшествия 0 2 293 Алия Шарипова

В Актау пресечена попытка перевозки героина, подозреваемые задержаны в результате погони. Кадры с места событий Lada.kz предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: пресс-служба департамента полиции по Мангистауской области
Фото: пресс-служба департамента полиции по Мангистауской области

В Актау сотрудниками полиции совместно со спецподразделениями проведена оперативная работа, в ходе которой пресечена попытка незаконной перевозки наркотических средств. Данные о задержании, проведенном 27 декабря, в ведомстве предоставили сегодня, 30 декабря.

При получении почтовой посылки двое подозреваемых попытались скрыться на автомобиле, не выполнив законное требование полиции об остановке. В процессе погони они выбросили упаковку и продолжили движение, после чего совершили дорожно-транспортное происшествие и были задержаны при попытке скрыться пешком, - сообщили в департаменте полиции.

Проведённой экспертизой установлено, что внутри упаковки находился героин общим весом около 400 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам незаконной перевозки наркотических средств.

Оба задержанных прошли медицинское освидетельствование, по результатам которого у них выявлены следы наркотических веществ. По решению суда в отношении водителя применена административная ответственность за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, автомобиль водворён на специализированную штрафстоянку, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, оба задержанных помещены в специальный приёмник за немедицинское потребление наркотических средств, что также влечёт административную ответственность в соответствии с законодательством.

Полиция Мангистауской области напоминает, что перевозка, хранение и распространение наркотических средств влечёт уголовную ответственность, а управление автомобилем в состоянии опьянения и попытка скрыться от сотрудников полиции являются отягчающими обстоятельствами.

Напомним, ранее в Актау сотрудники полиции провели спецоперацию по пресечению незаконного оборота наркотиков. В одном из микрорайонов города были задержаны подозреваемые, причастные к хранению и сбыту запрещённых веществ в особо крупном размере. Момент задержания был зафиксирован на видео. Подробнее по ссылке.

