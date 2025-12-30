18+
30.12.2025, 13:23

Экс-кандидата в депутаты Мажилиса избили в Мангистауской области

Происшествия 0 3 395 Лиана Рязанцева

Активист АО «Озенмунайгаз», экс-кандидат в депутаты Мажилиса Муратбай Джумагалиев был избит 28 декабря в Жанаозене. В региональных департаменте полиции и управлении здравоохранения прокомментировали произошедшее, передает Lada.kz

Фото: Polisia.kz
Фото: Polisia.kz

По данным пресс-службы полиции, инцидент произошёл ночью в одном из частных домов в Жанаозене.

Между Муратбаем Джумагалиевым и его племянником во время совместного распития спиртных напитков возник бытовой конфликт, переросший в драку. В результате мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу, - сообщили в ведомстве.

На фото Муратбай Джумагалиев. Фото из открытых источников

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений.

В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что Муратбай Джумагалиев был доставлен в Жанаозенскую многопрофильную городскую больницу 28 декабря в 04:10 часов.

Предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга (СГМ), множественные ссадины лобной области и лица с обеих сторон. С учётом тяжести состояния пациент был госпитализирован в отделение реанимации, - сообщили в облздраве.

В ведомстве отметили, что позже пациент был переведен в отделение травматологии и нейрохирургии, в данный момент его жизни ничего не угрожает.

Муратбай Джумагалиев известен как неоднократный организатор акций протеста нефтяников из Жанаозена, в 2023 году баллотировался в депутаты Мажилиса по одномандатному округу, где проиграл Едилю Жанбыршину.

14
5
0
Комментарии

2 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"во время совместного распития спиртных напитков "-----пить надо меньше! Синька не одну жизнь сломала
30.12.2025, 11:59
fox1167
fox1167
"во время совместного распития спиртных напитков "-----пить надо меньше! Синька не одну жизнь сломала
30.12.2025, 11:58
