«Все словно в тумане»: утечка сжиженного газа произошла в Жанаозене

В социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых запечатлено, как густой белый дым стелется по земле в районе одной из автогазозаправочных станций в Жанаозене. В департаменте по чрезвычайным ситуациям региона сообщили, что в промышленной зоне произошла утечка сжиженного газа, передает Lada.kz .

Кадр видео

На кадрах видеозаписей, которые распространяются в социальных сетях видно, как густой белый дым стелится по земле, окутывая все вокруг. Территорию через некоторое время оцепили полицейские экипажи, движение для транспорта в районе утечки газа перекрыли.

В ДЧС региона сообщили, что 30 декабря в 18:34 в Жанаозене, в промышленной зоне №14, на территории автогазозаправочной станции «Анар» произошла утечка сжиженного газа из фланцевого соединения цистерны объёмом 5 тонн.

Возгорания не произошло, пострадавших - нет. В целях обеспечения безопасности на место были направлены силы и средства ДЧС, 28 человек личного состава, 11 единиц техники. Территория была оцеплена сотрудниками полиции. Проводились работы по подаче воды в распылённом виде, подано два ствола «Б», - рассказали в ведомстве.

Спасатели отметили, что в результате проведённых работ газ из цистерны полностью вышел. В 19:30 утечка газа была полностью устранена. Движение автотранспорта открыто в двух направлениях. Ситуация находится под контролем ДЧС, угрозы населению и окружающей среде нет.