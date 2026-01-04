Бомба в доме Актау – в полиции сообщили результаты проверки

В департаменте полиции рассказали, что взрывчатых веществ не обнаружили, передает Lada.kz.
Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, при осмотре здания и прилегающей территории предметов, содержащих взрывчатые вещества, обнаружено не было. Эвакуация жильцов не проводилась.
На место выезжали взрывотехники, следственно-оперативная группа, наряды полиции и представители других спецслужб.
Напомним, сообщение о заложенной бомбе в ЖК «Tomiris Towers» поступило от анонимного источника в мессенджере Telegram 4 января.
