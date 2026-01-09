В Актау дебошир заставил побегать полицейских

Житель областного центра заставил побегать за собой полицейских. В результате его кошелёк «оскудеет» на 150 тысяч тенге, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: Kazakhstan Today

В социальных сетях появилось видео задержания мужчины рядом с управлением полиции города Актау. На кадрах видно, как сотрудники полиции бегут за человеком, после чего подъезжает полицейский автомобиль.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, инцидент произошёл около 04:00 7 января. На дежурный телефон поступил вызов от жителей 26 микрорайона, которые пожаловались на нарушение тишины неизвестным. Прибыв на место, полицейские «упаковали» мужчину 1993 года рождения.

Нарушителя доставили в городской отдел полиции, однако ему удалось вырваться из-под конвоя. Убежать далеко не получилось - полицейские догнали и скрутили его.

В результате в отношении дебошира за неповиновение законному распоряжению полицейского был составлен протокол по статье 667 КоАП РК. Суд вынес решение оштрафовать его на 30 МРП (129 750 тенге). Также сотрудники полиции оштрафовали мужчину за нарушение тишины (статья 437 КоАП РК) на 5 МРП (21 625 тенге).