10.01.2026, 11:38

В селе Баскудук произошла стрельба: ранение получил мужчина

Происшествия 0 2 246 Наталья Вронская

В ночь с 9 на 10 января в селе Баскудук Мунайлинского района произошла стрельба. Комментарий по инциденту Lada.kz предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

По данным правоохранительных органов, в ходе конфликта в мужчину был произведён выстрел резиновой пулей. Пуля задела руку, в результате чего пострадал палец. Медицинская помощь была оказана, угрозы жизни нет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двух подозреваемых, которые были водворены в изолятор временного содержания. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 293 Уголовного кодекса РК («Хулиганство»).

Также сообщается, что при обыске по месту жительства задержанных полицейские обнаружили запрещённые препараты, а также дубинки и ножи. Все изъятое приобщено к материалам дела.

По предварительной информации, причиной инцидента стали долговые обязательства между участниками конфликта. Следствие продолжается.

Подозреваемым может грозить лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Напомним, ранее жителей Актау напугали звуки выстрелов, прозвучавшие в 3 микрорайоне. Подробнее по ссылке.

 

