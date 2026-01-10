В селе Баскудук произошла стрельба: ранение получил мужчина

В ночь с 9 на 10 января в селе Баскудук Мунайлинского района произошла стрельба. Комментарий по инциденту Lada.kz предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото с сайта pixabay.com

По данным правоохранительных органов, в ходе конфликта в мужчину был произведён выстрел резиновой пулей. Пуля задела руку, в результате чего пострадал палец. Медицинская помощь была оказана, угрозы жизни нет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двух подозреваемых, которые были водворены в изолятор временного содержания. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 293 Уголовного кодекса РК («Хулиганство»).

Также сообщается, что при обыске по месту жительства задержанных полицейские обнаружили запрещённые препараты, а также дубинки и ножи. Все изъятое приобщено к материалам дела.

По предварительной информации, причиной инцидента стали долговые обязательства между участниками конфликта. Следствие продолжается.

Подозреваемым может грозить лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

