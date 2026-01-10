В Мангистау водитель бетономешалки помог потушить горящую «ГАЗель»

В социальных сетях распространяется видео с места пожара на трассе в Каракиянском районе. На кадрах видно, как неравнодушные люди помогают ликвидировать возгорание автомобиля, сообщает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Как следует из видео, на трассе в Каракиянском районе загорелся автомобиль марки «ГАЗель». Сообщается о том, что попавшему в неприятную ситуацию мужчине на выручку пришел водитель проезжавшей мимо бетономешалки, который остановился и оказал помощь в тушении пожара. К спецтехнике был подключён шланг, с помощью которого удалось потушить огонь.

Судя по кадрам, в ликвидации ЧС участвовали и другие автомобилисты. Вдоль дороги были выложены продукты, которые, предположительно, перевозили на «ГАЗели».

По данным регионального департамента по чрезвычайным ситуациям, техногенный пожар произошёл 10 января в 12:18 часов на трассе Актау – Жетыбай, в Каракиянском районе, примерно в 30 километрах от пожарной части. Загорелись моторный отсек и кабина автомобиля марки «ГАЗель», оснащённого газобаллонным оборудованием.

Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных. Пострадавших в результате происшествия нет. На место выезжали пять сотрудников и одна единица техники ведомства.

Напомним, ранее в селе Бейнеу в результате тройного ДТП сгорел автомобиль.