Тройное ДТП с возгоранием: инцидент прокомментировали в ДЧС Мангистау

В Бейнеуском районе 8 января произошло дорожно-транспортное происшествие с последующим возгоранием автомобиля. Инцидент Lada.kz прокомментировали в пресс-службе департамента по ЧС Мангистауской области.

Фото: @112_aktau / Instagram

По информации ведомства, авария с возгоранием произошла на улице Б. Майлина в селе Бейнеу, перед зданием торгового дома «Бейнеу». Вызов пожарным поступил в 23:40 часов.

В результате столкновения трех автомобилей загорелась передняя часть и салон Nissan Teana 2008 года выпуска, оснащенного газобаллонным оборудованием объемом 60 литров.

Пострадавших в результате происшествия нет. Пожар был ликвидирован в 23:55 часов, - сообщили в региональном ДЧС.

Напомним, 8 января в населенном пункте случилось ДТП с участием трех автомобилей: Lada 210740, Lada 2106 и Nissan Teana. В результате аварии Nissan Teana загорелся и полностью сгорел. Как сообщили правоохранители, водитель вспыхнувшей машины спровоцировал аварию. На него составлен протокол по статье 608 КоАП РК. Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водитель находился в состоянии опьянения.