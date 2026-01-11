18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
509.94
593.88
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.01.2026, 11:54

Пьяный и без прав: водитель устроил массовое ДТП в Актау

Происшествия 0 2 956 Сергей Кораблев

Нетрезвый автомобилист без водительских прав спровоцировал аварию с участием четырех автомобилей в 8 микрорайоне. ДТП прокомментировали в пресс-службе регионального департамента полиции, Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

ДТП произошло 10 января около 22:08 часов в 8 микрорайоне у дома №25.

По данным полиции, 26-летний местный житель, управляя автомобилем Haval Jolion, находился в состоянии алкогольного опьянения и при этом не имел права управления транспортным средством. Он допустил столкновение с припаркованным автомобилем Toyota RAV4, который от удара по инерции врезался в Kia Ceed, а он столкнулся с Mercedes-Benz. После этого нарушитель протаранил ограждение детской площадки.

Происшествие обошлось без пострадавших.

Водитель был доставлен к врачу-наркологу, где у него установили легкую степень алкогольного опьянения.

Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения. Автомобиль водворен на штрафную стоянку.

Напомним, накануне Нового года пьяный водитель устроил погром на придомовой парковке в Актау.

7
22
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Pluto 9701 " и что-бы ни делалось такие персонажи будут ездить по дорогам."-----Значит надо лишать и машины и давать реальный срок как за покушение на убийство (5-7 лет колонии например)
11.01.2026, 13:07
Pluto 9701
Pluto 9701
Синяк не может задуматься о последствиях потому что он синяк и что-бы ни делалось такие персонажи будут ездить по дорогам.
11.01.2026, 12:56
fox1167
fox1167
"Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения"------Давно уже надо ужесточать наказание для "синяков"! Лишение прав никого не пугает! Как мы видим: и без прав спокойно катаются! Надо лишать автотранспорта как оружие для нанесения тяжких увечий или убийства! Причём не важно принадлежит она ему или его родственнику или другу! Так даже ему будет накладней: Пусть потом покупает хозяину новую машину! И освещать это решение суда через СМИ! Может тогда очередной "синяк" задумается!?
11.01.2026, 08:21
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь