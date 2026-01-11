Пьяный и без прав: водитель устроил массовое ДТП в Актау

Нетрезвый автомобилист без водительских прав спровоцировал аварию с участием четырех автомобилей в 8 микрорайоне. ДТП прокомментировали в пресс-службе регионального департамента полиции, Lada.kz .

Фото: кадр видео

ДТП произошло 10 января около 22:08 часов в 8 микрорайоне у дома №25.

По данным полиции, 26-летний местный житель, управляя автомобилем Haval Jolion, находился в состоянии алкогольного опьянения и при этом не имел права управления транспортным средством. Он допустил столкновение с припаркованным автомобилем Toyota RAV4, который от удара по инерции врезался в Kia Ceed, а он столкнулся с Mercedes-Benz. После этого нарушитель протаранил ограждение детской площадки.

Происшествие обошлось без пострадавших.

Водитель был доставлен к врачу-наркологу, где у него установили легкую степень алкогольного опьянения.

Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения. Автомобиль водворен на штрафную стоянку.

Напомним, накануне Нового года пьяный водитель устроил погром на придомовой парковке в Актау.