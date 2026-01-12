Что грозит жителю Актау, устроившему массовое ДТП во дворе жилого дома

Нетрезвый автомобилист без водительских прав устроил массовое ДТП в 8 микрорайоне, повредив сразу несколько припаркованных во дворе жилого дома машин и ограждение детской площадки. В городском управлении полиции рассказали, какое наказание грозит нарушителю, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

По данным управления полиции, в отношении водителя составлен протокол по части 6 статьи 608 КоАП РК.

Статья предусматривает ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, если эти действия повлекли повреждение транспортных средств, дорожных и иных сооружений либо другого имущества, и были совершены лицом, не имеющим права управления транспортным средством.

Нарушителю может грозить административный арест сроком до 20 суток.

Материалы дела будет рассматривать суд.

Напомним, поздним вечером 10 января в 8 микрорайоне у дома №25 водитель сначала врезался в припаркованный Toyota RAV4. От удара автомобиль по инерции столкнулся с Kia Ceed, который следом задел Mercedes-Benz. После этого Haval Jolion протаранил ограждение детской площадки во дворе жилого дома.