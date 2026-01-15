Грузовик столкнулся с бензовозом в Мунайлы

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 23:30 часов 14 января у пограничного поста №17 в районе сельского округа Батыр Мунайлинского района, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, водитель грузового автомобиля DAF напротив кафе «Дастархан» не справился с управлением и столкнулся с припаркованным бензовозом.

В ходе ДТП никто не пострадал.

По факту произошедшего в отношении водителя DAF составлен административный материал в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку, - сообщили в ДП Мангистауской области.

Напомним, ранее в селе Бейнеу произошло тройное ДТП с последующим возгоранием автомобиля. Подробнее по ссылке.