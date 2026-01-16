Пропавшего мужчину разыскивают в Мангистау

Родственники разыскивают Владимира Шевченко, который не выходит на связь с 13 января, передает Lada.kz .

Владимир Шевченко. Фото предоставлено родственниками

В редакцию Lada.kz обратились родные пропавшего. Житель села Баутино Владимир Шевченко 13 января в 07:00 часов выехал в Актау. В последний раз выходил на связь с супругой в 19:00 часов того же дня. Также тем же вечером сообщил начальству, что едет домой.

После этого 19:00 часов он не выходил на связь. Мы обращались в полицию, там говорят ждать три дня. Но как можно ждать, человек пропал, никуда не планировал уезжать, на следующий день он собирался на работу, все как обычно, - рассказала супруга пропавшего Любовь Шевченко.

Владимир Шевченко был одет в черную куртку, шапку, серые штаны. Обут в берцы, с собой был черный рюкзак.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем мужчине, просят связаться по номеру телефона: +7 (705) 105-84-46.