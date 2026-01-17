18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.01.2026, 17:36

Двое суток замерзал на трассе: водителя спасли полицейские в Мангистау

Происшествия

Сотрудники патрульной полиции пришли на помощь водителю грузовика, который из-за поломки автомобиля двое суток оставался на подъёме «Ман ата», сообщает Lada.kz.

Фото департамента полиции региона
Фото департамента полиции региона

По данным департамента полиции региона, 17 января на автодороге Шетпе–Сайотес на участке 230–556-го километра, в районе подъёма «Ман ата», грузовой автомобиль Volvo вышел из строя по технической причине.

Грузовик находился на подъёме в течение двух суток. Водитель является уроженцем Туркестанской области.

Во время патрулирования участка сотрудники роты патрульной полиции департамента полиции заметили застрявший автомобиль и незамедлительно оказали помощь. Полицейские помогли поднять грузовик на вершину подъёма и переместили его в безопасное место, чтобы он не создавал угрозы другим участникам движения.

Кроме того, стражи порядка накормили водителя горячей пищей и напоили горячим чаем.

Помощь оказали старшие лейтенанты полиции Бакытжан Аян и Бектурлы Есбол.

В департаменте отмечают, что сотрудники полиции продолжают круглосуточно обеспечивать безопасность дорожного движения и помогать гражданам.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды в Мангистауской области патрульная полиция организовала сопровождение транспорта на республиканской трассе Актау-Жанаозен.

