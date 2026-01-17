Двое суток замерзал на трассе: водителя спасли полицейские в Мангистау

Сотрудники патрульной полиции пришли на помощь водителю грузовика, который из-за поломки автомобиля двое суток оставался на подъёме «Ман ата», сообщает Lada.kz .

Фото департамента полиции региона

По данным департамента полиции региона, 17 января на автодороге Шетпе–Сайотес на участке 230–556-го километра, в районе подъёма «Ман ата», грузовой автомобиль Volvo вышел из строя по технической причине.

Грузовик находился на подъёме в течение двух суток. Водитель является уроженцем Туркестанской области.

Во время патрулирования участка сотрудники роты патрульной полиции департамента полиции заметили застрявший автомобиль и незамедлительно оказали помощь. Полицейские помогли поднять грузовик на вершину подъёма и переместили его в безопасное место, чтобы он не создавал угрозы другим участникам движения.

Кроме того, стражи порядка накормили водителя горячей пищей и напоили горячим чаем.

Помощь оказали старшие лейтенанты полиции Бакытжан Аян и Бектурлы Есбол.

В департаменте отмечают, что сотрудники полиции продолжают круглосуточно обеспечивать безопасность дорожного движения и помогать гражданам.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды в Мангистауской области патрульная полиция организовала сопровождение транспорта на республиканской трассе Актау-Жанаозен.