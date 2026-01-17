Актау–Жанаозен: полиция обеспечивает безопасность движения на трассе

Из-за резкого ухудшения погоды в Мангистауской области патрульная полиция организовала сопровождение транспорта на республиканской трассе Актау–Жанаозен, сообщает Lada.kz .

Фото департамента полиции региона

В Мангистауской области из-за неблагоприятных погодных условий сотрудники роты патрульной полиции организовали сопровождение автотранспорта на автодороге республиканского значения Актау–Жанаозен. Меры были приняты для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения ДТП.

Сообщается, что всего за одни сутки под сопровождением полицейских прошло около 700 автомобилей. Решение было связано с ухудшением обстановки на трассе — порывистым ветром и ограниченной видимостью на отдельных участках дороги, что могло создать угрозу для водителей и пассажиров.

Организацию сопровождения осуществляли под руководством майора полиции Шора Ануара, командира взвода роты патрульной полиции. Личный состав контролировал движение транспортного потока, регулировал проезд и следил за соблюдением правил дорожного движения.

В ходе мероприятий сотрудники полиции:

обеспечивали безопасный проезд транспорта;

контролировали скорость и соблюдение дистанции;

предупреждали нарушения ПДД;

оперативно реагировали на возможные внештатные ситуации;

при необходимости помогали водителям и пассажирам.

Благодаря слаженной работе патрульной полиции движение на участке автодороги Актау–Жанаозен проходило в штатном режиме, дорожно-транспортных происшествий допущено не было.

Отмечается, что мероприятия по дорожной безопасности находятся на постоянном контроле начальника департамента полиции Мангистауской области, генерал-майора полиции Сагындыка Аяганова.

В департаменте полиции напомнили водителям о необходимости учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим и выполнять законные требования сотрудников полиции. Работа по сопровождению транспорта на трассе будет продолжена.

Напомним, в Мангистау закрыли проезд на нескольких трассах.