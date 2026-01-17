18+
16.01.2026, 21:56

Опасный гололёд: в Мангистау закрыли проезд на нескольких трассах

Общество 0 1 287 Сергей Кораблев

В Мангистауской области ввели ограничения движения для всех видов автотранспорта сразу на нескольких участках дорог. Причина - резкое ухудшение погоды: снег, сильный гололед и понижение температуры, сообщает Lada.kz.

Фото департамента полиции региона, улучшенное с помощью ИИ
Фото департамента полиции региона, улучшенное с помощью ИИ

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что 16 января в 21:00 в связи с ухудшением погодных условий (снег, гололед и резкое похолодание) закрыли движение для всех видов автотранспорта на участке трассы Бейнеу - Актау, а также на автодороге республиканского значения Жетыбай - Жанаозен.

Открытие движения ожидается 17 января 2026 года в 12:00, при условии стабилизации погоды и обеспечения безопасности проезда.

Также служба спасения уточнила, что дорога Жетыбай - Жанаозен закрыта из-за сильного гололеда.

Кроме того, в АО «НК «КазАвтоЖол» сообщили еще об одном ограничении: с 16 января с 21:00 закрыт участок трассы Актау - Курык (на 13-72 км) для всех видов автотранспорта.

Ориентировочное время открытия движения на этом направлении - 17 января в 12:00.

Водителей просят воздержаться от дальних поездок и следить за официальными сообщениями.

Напомним, ранее спасатели запустили горячую линию 24/7 в Мангистау.

