Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.01.2026, 19:53

Газовоз перевернулся близ Актау - последствия для водителя

Происшествия Сергей Кораблев

ДТП произошло на автодороге Актау–Жетыбай. Подробности предоставили в департаменте полиции региона, сообщает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

По данным ведомства, авария произошла 16 января около 21:00 на автодороге Актау–Жетыбай. Водитель грузового автомобиля DAF с прицепом в условиях непогоды не справился с рулевым управлением, врезался в ограждение и опрокинулся на бок.

В результате происшествия никто не пострадал.

Уточняется, что цистерна была пустой, поэтому угрозы утечки газа и возгорания не возникло.

После ДТП грузовик подняли и убрали с проезжей части.

В отношении водителя 1994 года рождения составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК («Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб»).

Ему грозит штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге).

Напомним, полицейкие пришли на помощь водителю грузовика, который из-за поломки автомобиля двое суток оставался на подъеме «Ман ата».

 

 

