Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.01.2026, 12:40

Родные осужденного из Актау более 2 месяцев добиваются расследования заявлений о пытках

Происшествия

Семья осужденного Усенби Базаркулова заявляет, что уже более двух месяцев не может добиться возбуждения уголовного дела по предполагаемым фактам избиения, медицинского бездействия и давления в учреждении №77 в Актау. По словам родственников, их обращения, связанные с ситуацией в колонии, остаются без правовой оценки. Тем временем в региональном департаменте уголовно-исполнительной системы сообщили об отсутствии состава правонарушения. Сам осужденный впоследствии был переведён в другое учреждение, передает Lada.kz.

Фото предоставлено родственниками. Архив Lada.kz
Как сообщил отец осужденного Абдигаппар Базаркулов, инцидент произошёл 5 ноября 2025 года. Он утверждает, что сын подвергся жестокому избиению со стороны сотрудников учреждения. Позже у него диагностировали травмы шейного отдела позвоночника – несколько протрузий и экструзию (грыжу) диска на уровне C5-C6.

Семья настаивает, что медицинская помощь не оказывалась более трёх недель – с 5 по 26 ноября. По их мнению, это привело к ухудшению состояния здоровья. О серьёзности травм, как утверждают родственники, стало известно только после дополнительного обследования в конце ноября.

Также отец осужденного заявляет о психологическом давлении. По его словам, один из сотрудников якобы угрожал его сыну насилием при возможном этапировании.

Родные выражают опасения и по поводу возможного уничтожения видеозаписей. По их данным, в помещениях, где установлены камеры наблюдения, вскоре после инцидента начался ремонт. Семья предполагает, что кадры могли быть утрачены, несмотря на установленные сроки их хранения.

Среди других озвученных претензий – ограничение связи с родственниками, случаи отказа в питании и, как утверждает семья Базаркуловых, препятствование передаче документов в суд для рассмотрения вопроса об амнистии.

В обращениях родственники указывают фамилии должностных лиц учреждения №77, действия которых, по их мнению, должны получить правовую оценку.

В департаменте уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области сообщили, что обращение было рассмотрено службой собственной безопасности.

Доводы, указанные в обращении, не нашли своего подтверждения, так как в действиях сотрудников учреждения №77 правонарушений не установлено, - говорится в официальном ответе.

В ведомстве также разъяснили, что заявитель вправе обжаловать результаты рассмотрения в вышестоящем органе в соответствии со статьёй 91 Административного процедурно-процессуального кодекса РК.

Семья утверждает, что направила жалобы в прокуратуру, военную прокуратуру, Комитет уголовно-исполнительной системы РК, а также в Администрацию Президента. Однако, по их словам, вопрос о привлечении виновных к ответственности до сих пор не решён.

Отец осужденного напомнил, что его сын был приговорён к трём годам лишения свободы по делу о попытке продажи деталей от грузовика «КамАЗ». Родные считают обвинение необоснованным и подчёркивают, что, по их мнению, государству не был причинён ущерб.

