Фейк о массовых протестах: в полиции Мангистау сообщили о розыске автора видео

В социальных сетях распространяется видеозапись с массового мероприятия, сопровождаемая подстрекательскими заявлениями, направленными на дестабилизацию обстановки. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области, передаёт Lada.kz.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

По данным правоохранительных органов, данный видеоролик был снят около четырёх лет назад и не имеет никакого отношения к текущей обстановке в регионе.

«Распространение подобного контента вводит граждан в заблуждение, искажает реальную картину происходящего и является распространением ложной информации», - отметили в ведомстве.

Также установлена личность автора распространяемого материала. По информации полиции, он ранее судим и в настоящее время находится в розыске. В 2024 году судом города Атырау он был осуждён за совершение ряда тяжких преступлений. Сейчас мужчина скрывается за пределами Республики Казахстан. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на его задержание.

В департаменте полиции напомнили, что за распространение заведомо ложных сведений в СМИ, социальных сетях и мессенджерах, а также за провокационные призывы предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Жителей региона призывают доверять исключительно официальным источникам информации и не поддаваться на провокации.