Ещё одно убийство в Жанаозене: мужчина умер после ножевого ранения

В Жанаозене в медицинском учреждении скончался 44-летний мужчина, получивший ножевое ранение в ходе бытового конфликта, передаёт Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

фото с сайта https://app.envato.com/

По предварительным данным, ссора произошла во время распития спиртных напитков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый был задержан по горячим следам и водворён в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее в Жанаозене был убит молодой доктор. Позже стало известно о смерти матери семерых детей, убитой собственным мужем.