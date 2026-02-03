Спецоперацию по задержанию «закладчиков» сняли на видео в Актау

Выявлены и задержаны жители Алматы и Уральска, подозреваемые в распространении наркотических средств на территории Актау. Об этом Lada.kz сообщили в управлении по противодействию наркопреступности (УПН) департамента полиции Мангистауской области.

Фото: департамент полиции Мангистауской области

По данным ведомства, 29 января, около 22:00 часов, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с бойцами спецподразделения задержали двух человек, которые занимались сбытом наркотиков, распространяя так называемые «закладки».

При личном досмотре у подозреваемых были изъяты мобильные телефоны, которые признаны вещественными доказательствами. В дальнейшем по указаниям подозреваемых в нескольких местах на территории города обнаружены и изъяты свёртки с веществом растительного происхождения с резким запахом. Они были упакованы в зип-пакеты, обмотаны изолентой и замаскированы пластилином.

Аналогичные свёртки найдены и изъяты во время обыска в квартире, где временно проживали задержанные. По предварительной информации, изъятые вещества являются марихуаной.

По данному факту проводится досудебное расследование. В настоящее время также проверяется возможная причастность подозреваемых к распространению наркотиков через интернет.

Напомним, ранее в торговом центре полиция задержала двух подозреваемых с запрещенными препаратами.