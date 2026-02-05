В Актау полиция ищет предполагаемого вора женского белья

В местном Instagram-паблике появилось видео, на котором мужчина похищает женское бельё, развешенное в подъезде одного из домов в Актау. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе полиции региона, Lada.kz .

Фото: кадр видео

В Сети появилось видео с необычной кражей: на кадрах мужчина подходит к сушилке с бельём в одном из подъездов жилых домов и аккуратно кладёт женский бюстгальтер в пакет.

Правоохранители сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

Устанавливается личность мужчины, запечатлённого на видеозаписи. По итогам проверки его действиям будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение, - соообщили в полиции.

Напомним, это не первые странные случаи, происходившие в подъездах Актау. Так, в 2024 году мужчина, находясь в многоквартирном жилом доме, занимался онанизмом и попал на видео. Его привлекли к ответственности по суду.