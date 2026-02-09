Охотник за шоколадом и спиртным: в Актау задержан магазинный вор

Полицейские установили и задержали подозреваемого, который на протяжении нескольких недель совершал кражи в торговых точках города, сообщает Lada.kz .

Фото департамента полиции региона

В управление полиции Актау поступило несколько заявлений от владельцев торговых объектов о фактах мелких хищений.

В ходе проверки установлено, что в период с декабря 2025 года по январь 2026 года неизвестный мужчина неоднократно совершал кражи товаров из небольших маркетов и магазинов города. Среди похищенного - шоколадные изделия, алкогольная продукция и другие товары.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался житель Актау 2000 года рождения.

Следствием установлено, что мужчина причастен к нескольким эпизодам хищений из различных торговых точек, в результате чего был причинён материальный ущерб на значительную сумму.

По данным фактам зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 187 УК РК (мелкое хищение, совершённое неоднократно). В настоящее время проводятся следственные действия.

Подозреваемый водворён в следственный изолятор.

На молодого человека может быть наложен штраф в размере до 200 МРП (865 000 тенге), либо он может быть привлечён к исправительным работам, либо к общественным работам на срок до 200 часов, либо к аресту на срок до 50 суток.

Напомним, кражи в магазинах стали «модой».