30.01.2026, 19:41

Кражи в магазинах стали «модой»: подростки устраивают соревнования по воровству

Новости Мира 0 437

Магазинные кражи среди подростков, известные как шоплифтинг, существуют давно. Однако сегодня это явление приобрело новый, тревожный масштаб — из отдельных случаев оно превратилось в полноценную субкультуру, активно развивающуюся в цифровом пространстве. Об этом в интервью «Известиям» рассказала специалист по подростковому поведению, психолог Елена Замышевская, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Mike_shots/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Mike_shots/Shutterstock/FOTODOM

Истоки шоплифтинга среди подростков

По словам эксперта, ранее шоплифтинг чаще встречался среди небольших групп подростков из неблагополучных семей.

  • Для таких подростков кража в магазине была способом испытывать адреналин.

  • Часто украденные продукты, сигареты или мелкие товары перепродавались, чтобы заработать дополнительные деньги или еду.

  • Это было скорее индивидуальным или локальным явлением, ограниченным конкретным социальным кругом.

Замышевская отмечает, что тогда кражи носили спонтанный характер и не имели широкой организованной структуры.

Цифровизация меняет подростковую субкультуру

Сегодня шоплифтинг приобрел новые формы благодаря развитию интернета и социальных сетей:

  • Подростки создают онлайн-сообщества в чатах и блогах, объединяясь с ровесниками из других городов.

  • В этих сообществах они делятся опытом, выкладывают фотографии с «трофеями» и устраивают своего рода соревнования, кто украдет больше.

  • Информационная поддержка и чувство «принадлежности к группе» усиливают вовлеченность подростков и формируют сплочённую субкультуру с собственными правилами и нормами поведения.

Эксперт подчеркивает, что такие цифровые платформы позволяют кражам перестать быть лишь локальным или случайным явлением — они становятся системным, организованным и социально поддерживаемым поведением.

Потенциальная опасность вовлечения

Психолог отмечает, что участие в этих сообществах несет серьезные риски для подростков:

  • Подростки становятся более уязвимыми к другим криминальным течениям.

  • Онлайн-субкультура формирует у них искаженное представление о нормах и границах закона.

  • Соревнования и коллективное поощрение краж могут приводить к эскалации преступной активности, увеличивая вероятность более серьезных правонарушений в будущем.

Замышевская предупреждает, что без вмешательства родителей, педагогов и специалистов цифровая субкультура шоплифтинга может стать долговременной угрозой для подростков и общества в целом.

