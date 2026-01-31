Кражи в магазинах стали «модой»: подростки устраивают соревнования по воровству

Магазинные кражи среди подростков, известные как шоплифтинг, существуют давно. Однако сегодня это явление приобрело новый, тревожный масштаб — из отдельных случаев оно превратилось в полноценную субкультуру, активно развивающуюся в цифровом пространстве. Об этом в интервью «Известиям» рассказала специалист по подростковому поведению, психолог Елена Замышевская, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам эксперта, ранее шоплифтинг чаще встречался среди небольших групп подростков из неблагополучных семей.
Для таких подростков кража в магазине была способом испытывать адреналин.
Часто украденные продукты, сигареты или мелкие товары перепродавались, чтобы заработать дополнительные деньги или еду.
Это было скорее индивидуальным или локальным явлением, ограниченным конкретным социальным кругом.
Замышевская отмечает, что тогда кражи носили спонтанный характер и не имели широкой организованной структуры.
Сегодня шоплифтинг приобрел новые формы благодаря развитию интернета и социальных сетей:
Подростки создают онлайн-сообщества в чатах и блогах, объединяясь с ровесниками из других городов.
В этих сообществах они делятся опытом, выкладывают фотографии с «трофеями» и устраивают своего рода соревнования, кто украдет больше.
Информационная поддержка и чувство «принадлежности к группе» усиливают вовлеченность подростков и формируют сплочённую субкультуру с собственными правилами и нормами поведения.
Эксперт подчеркивает, что такие цифровые платформы позволяют кражам перестать быть лишь локальным или случайным явлением — они становятся системным, организованным и социально поддерживаемым поведением.
Психолог отмечает, что участие в этих сообществах несет серьезные риски для подростков:
Подростки становятся более уязвимыми к другим криминальным течениям.
Онлайн-субкультура формирует у них искаженное представление о нормах и границах закона.
Соревнования и коллективное поощрение краж могут приводить к эскалации преступной активности, увеличивая вероятность более серьезных правонарушений в будущем.
Замышевская предупреждает, что без вмешательства родителей, педагогов и специалистов цифровая субкультура шоплифтинга может стать долговременной угрозой для подростков и общества в целом.
Комментарии0 комментарий(ев)