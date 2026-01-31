Кражи в магазинах стали «модой»: подростки устраивают соревнования по воровству

Магазинные кражи среди подростков, известные как шоплифтинг, существуют давно. Однако сегодня это явление приобрело новый, тревожный масштаб — из отдельных случаев оно превратилось в полноценную субкультуру, активно развивающуюся в цифровом пространстве. Об этом в интервью «Известиям» рассказала специалист по подростковому поведению, психолог Елена Замышевская, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Mike_shots/Shutterstock/FOTODOM

Истоки шоплифтинга среди подростков

По словам эксперта, ранее шоплифтинг чаще встречался среди небольших групп подростков из неблагополучных семей.

Для таких подростков кража в магазине была способом испытывать адреналин .

Часто украденные продукты, сигареты или мелкие товары перепродавались , чтобы заработать дополнительные деньги или еду.

Это было скорее индивидуальным или локальным явлением, ограниченным конкретным социальным кругом.

Замышевская отмечает, что тогда кражи носили спонтанный характер и не имели широкой организованной структуры.

Цифровизация меняет подростковую субкультуру

Сегодня шоплифтинг приобрел новые формы благодаря развитию интернета и социальных сетей:

Подростки создают онлайн-сообщества в чатах и блогах, объединяясь с ровесниками из других городов.

В этих сообществах они делятся опытом , выкладывают фотографии с «трофеями» и устраивают своего рода соревнования , кто украдет больше.

Информационная поддержка и чувство «принадлежности к группе» усиливают вовлеченность подростков и формируют сплочённую субкультуру с собственными правилами и нормами поведения.

Эксперт подчеркивает, что такие цифровые платформы позволяют кражам перестать быть лишь локальным или случайным явлением — они становятся системным, организованным и социально поддерживаемым поведением.

Потенциальная опасность вовлечения

Психолог отмечает, что участие в этих сообществах несет серьезные риски для подростков:

Подростки становятся более уязвимыми к другим криминальным течениям.

Онлайн-субкультура формирует у них искаженное представление о нормах и границах закона .

Соревнования и коллективное поощрение краж могут приводить к эскалации преступной активности, увеличивая вероятность более серьезных правонарушений в будущем.

Замышевская предупреждает, что без вмешательства родителей, педагогов и специалистов цифровая субкультура шоплифтинга может стать долговременной угрозой для подростков и общества в целом.