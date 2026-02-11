«Почему не установят причины?»: видео пожара с будкой вызвало вопросы у жителей Актау

После публикации резонансной истории о собаке, которую едва не сожгли заживо, появились новые подробности инцидента, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

В распоряжении журналистов оказалось видео с места происшествия, на котором отчетливо видно, как пожарные тушат горящую будку водой.

Что за противоречие между увиденным на видео и ранее озвученной информацией о том, что причины пожара якобы устанавливаться не будут. Почему при наличии видеозаписи и свидетелей вопрос о происхождении пожара не подлежит дальнейшему разбирательству. Кто даст правовую оценку произошедшему и установит, что возгорание было умышленным, а также привлечет к отвественности виновных, - возмущаются жильцы дома, у которого произошел инцидент.

Отмечается, что именно появление видео стало поводом для новой волны общественного резонанса – горожане настаивают на необходимости полноценной проверки всех обстоятельств случившегося.

Lada.kz направила видео в ДЧС региона и ожидает официальный комментарий.

Напомним, происшествие случилось в ночь с 7 на 8 февраля. Люди заметили полыхающую будку и сразу выбежали на улицу.