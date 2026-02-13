В Актау задержанный адвокат пнул полицейского в лицо: в Сети появилось видео

В истории с адвокатом, который разгромил баню, появились новые подробности и видео. На записи с камер видеонаблюдения наркологического учреждения, которая распространилась в социальных сетях видно, как он пнул полицейского в лицо, передает Lada.kz .

Фото: Polisia.kz

На записи с камер видеонаблюдения видно, как полицейский заводит в здание мужчину в наручниках, сопровождаемого ещё двумя сотрудниками. Задержанный уворачивается и пинает стража порядка в голову.

В департаменте полиции региона сообщили, что в отношении мужчины возбуждено несколько уголовных дел: за грубое нарушение общественного порядка, применение насилия, умышленное уничтожение чужого имущества и применение насилия в отношении представителя власти.

В настоящее время материалы направлены в суд. Ранее подозреваемого водворяли в изолятор временного содержания. После санкции суда ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в ДП Мангистауской области.

Напомним, ранее в редакцию издания обратилась частная предпринимательница Амина Заитова с просьбой рассказать о происшествии, из-за которого она понесла убытки. Инцидент случился в ее банном комплексе ночью с 9 на 10 ноября 2025 года.

Как она сообщила, около 13:00 часов мужчина прибыл на место, вел себя доброжелательно, однако уже находился в нетрезвом состоянии. Позже к нему присоединился знакомый, а затем – несколько девушек. Компания пользовалась услугами бани, заказывала еду, алкоголь и кальян, а также дополнительные услуги, включая массаж и пилинг. Под утро гость начал вести себя неадекватно и перешёл к физической агрессии.

При появлении полиции мужчина продолжал вести себя неадекватно: он наносил себе повреждения, бился о предметы интерьера и сопротивлялся задержанию. По информации очевидцев, он вступил в конфликт с правоохранителем, причинив ему телесные повреждения и испортив форму.

В результате происшествия пострадал банный комплекс. Кроме того, Амина Заитова заявляет о личном ущербе: были разбиты два мобильных телефона, повреждены украшения, утрачена серьга, а также понесены расходы на лечение. Общий материальный ущерб, без учёта затрат на психологическую помощь, по её оценке составляет около 3,3 миллиона тенге. Позже выяснилось, что мужчина является известным в Актау адвокатом.