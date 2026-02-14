Пропавшую женщину в Актау нашли мертвой

В департаменте полиции подтвердили информацию о гибели женщины, числившейся пропавшей с конца января, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

В социальных сетях распространилась информация о гибели 38-летней женщины, пропавшей 30 января. Эти сведения подтвердили в департаменте полиции.

В ведомстве сообщили, что было обнаружено тело разыскиваемой.

Причину смерти, а также наличие или отсутствие признаков насильственной смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Окончательные выводы правоохранительные органы пообещали озвучить позже.

Напомним, полиция вела круглосуточные поиски.