Вместо хайпа в соцсетях – лишение прав: в Мангистау наказали любителей езды по «встречке»

В Мангистауской области в ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт нарушения Правил дорожного движения. Пренебрегли ими водители, которые ради создания яркого видео не раз пересекли две сплошные линии, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Как сегодня, 16 февраля, сообщили в правоохранительных органах, 14 февраля около 00:30 часов на автодороге в Мунайлинском районе водители автомобилей марки Toyota пересекли двойную сплошную линию. Видео с нарушением было опубликовано в социальных сетях и не осталось без внимания полиции.

Инцидент зафиксирован в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».

По данному факту стражами порядка принимаются меры воздействия по части 3 статьи 596 КоАП РК (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). Водителям грозит лишение права управления транспортным средством сроком на шесть месяцев.

