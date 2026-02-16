Вместо хайпа в соцсетях – лишение прав: в Мангистау наказали любителей езды по «встречке»

В Мангистауской области в ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт нарушения Правил дорожного движения. Пренебрегли ими водители, которые ради создания яркого видео не раз пересекли две сплошные линии, передает Lada.kz.
Как сегодня, 16 февраля, сообщили в правоохранительных органах, 14 февраля около 00:30 часов на автодороге в Мунайлинском районе водители автомобилей марки Toyota пересекли двойную сплошную линию. Видео с нарушением было опубликовано в социальных сетях и не осталось без внимания полиции.
Инцидент зафиксирован в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».
По данному факту стражами порядка принимаются меры воздействия по части 3 статьи 596 КоАП РК (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). Водителям грозит лишение права управления транспортным средством сроком на шесть месяцев.
Напомним, ранее в регионе к ответственности привлекли водителей свадебного кортежа, нарушивших Правила дорожного движения.
