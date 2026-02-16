Груда обломков и «скорая»: вдоль набережной Актау столкнулись Kia и Lexus

В Актау на набережной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Подробности ДТП Lada.kz предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Авария случилась 15 февраля около 21:30 часов напротив дома №22 в 14 микрорайоне, вдоль набережной. Столкнулись Kia Optima и Lexus ES 330.

Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, что автомобили оказались в разных концах дороги: один вылетел на обочину со стороны 14 микрорайона, второй остановился ближе к набережной. На месте находилась карета скорой помощи. На проезжей части зафиксированы обломки и осколки, разлетевшиеся от удара.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что в результате ДТП жертв нет. По предварительной информации, госпитализация участникам аварии не потребовалась.

Оба автомобиля водворены на специализированную штрафстоянку. В отношении виновника ДТП составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

Напомним, ранее в результате ДТП на автодороге Жанаозен – Жетыбай пострадал 22-летний водитель легкового автомобиля.