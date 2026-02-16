Самоходный подъёмник перевернулся на нефтяном месторождении в Мангистау

В социальных сетях сегодня, 16 февраля, появилась фотография перевернутой крупногабаритной спецтехники. На кадрах видно, как самоходный подъёмник встал над землей почти на 90 градусов. Корреспондент Lada.kz узнал детали происшествия.

Фото: instagram.com/112_aktau/. Улучшено с помощью ИИ

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, инцидент произошёл еще 4 февраля в 05:20 часов на месторождении Каракудук (скважина №802) в Мунайлинском районе.

По официальной информации, во время проведения капитального ремонта при распакеровке бригадой №2 произошло падение самоходного подъёмника XJ-250.

В результате происшествия пострадавших нет. Скважина и устье скважины не повреждены.

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан создана комиссия, проводится служебное расследование. Причины инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее в Актау жестко столкнулись Kia и Lexus. Подробнее по ссылке.