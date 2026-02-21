В неурочный час - в Мунайлы бизнесмен продавал алкоголь ночью

В Мунайлинском районе к ответственности привлечён владелец магазина за продажу алкоголя в запрещённое время, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото с сайта www.uralskweek.kz

В рамках оперативно-профилактических мероприятий «Алкоголь без двора» и «Быт» участковые инспекторы полиции Мунайлинского района выявили факт нарушения требований по реализации алкогольной продукции.

Проверка одного из продуктовых магазинов установила, что продавец реализовал алкогольную продукцию в ночные часы, что является грубым нарушением действующего законодательства.

В отношении нарушителя составлен протокол по факту нарушения требований законодательства о реализации алкогольной продукции (ст. 200 КоАП РК). Санкцией данной статьи предпринимателю грозит штраф в размере 40 МРП (173 тысячи тенге).

Собранные материалы направлены в районный суд для принятия соответствующего законного решения.

