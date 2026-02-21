В аэропорту Актау у жительницы Атырау изъяли кастет

Хлодное оружие выявило устройство для досмотра при входе в воздушную гавань областного центра Мангистауской области. Бюджет нарушительницы оскудеет на 100 тысяч тенге, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: РИА Новости/Максим Блинов

Как стало известно из материалов дела, 41-летняя жительница Атырау в январе проходила досмотр вещей при входе в аэропорт Актау. Сканер высветил в чёрной женской сумке кастет, который квалифицируется как холодное оружие ударно-дробящего действия.

Он был изъят сотрудниками полиции. По факту обнаружения кастета в отношении гражданки составили протокол о совершении уголовного проступка (ч. 1 ст. 287 УК РК - незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Дело рассматривал Актауский городской суд.

Подсудимая признала вину в совершении уголовного проступка, что было засчитано судом как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Судья назначил наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (86 500 тенге). Также с подсудимой взыскали 21 625 тенге в Фонд компенсации потерпевшим.