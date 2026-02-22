18+
22.02.2026, 14:31

Не до смеха: В Актау провели рейд по выявлению незаконной торговли «веселящим газом»

Происшествия 0 727 Наталья Вронская

В Мангистауской области проведены рейдовые мероприятия в рамках оперативно-профилактической акции «Дәрмек», передаёт Lada.kz.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ
иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

В соответствии с принципом «Закон и порядок» сотрудники управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Мангистауской области совместно с членами Совета по профилактике наркоправонарушений провели рейды в развлекательных заведениях региона.

Основной целью мероприятий стало предупреждение незаконного оборота психоактивных веществ, а также выявление и пресечение фактов незаконной продажи и употребления закиси азота, известной как «веселящий газ», в местах отдыха.

В ходе проверок владельцам и сотрудникам объектов предпринимательства разъяснили требования действующего законодательства и ответственность, предусмотренную за незаконное распространение запрещённых веществ. Также была проведена профилактическая работа.

В полиции подчеркнули, что подобные мероприятия направлены на формирование безопасной городской среды, защиту здоровья граждан и недопущение употребления опасных веществ среди молодёжи. Работа в данном направлении будет продолжена.

Для справки: «веселящий газ» - это оксид азота, которым наполняют шарики, являющийся сильным психотропным веществом. Он применяется в медицинских целях в качестве наркоза.

Напомним, жители Актау были против продажи веселящих шариков вблизи их домов.  Не раз поднимался вопрос о запрете данной услуги на законодательном уровне. Медики настаивали, вдыхание  закиси азота под алкоголем может привести к слабоумию. 

fox1167
fox1167
Сзади ТЦ Балбобек и кафе Стамбул постоянно рано утром валяются приспущенные шарики! Мноооооого шариков!
22.02.2026, 09:38
