В Мангистау спецназ «накрыл» преступную группу, похищавшую промышленные трубы

В Жанаозене пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в хищении черного металла в крупном размере, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.

Фото: стоп-кадр из видео / улучшен при помощи ИИ

Как сообщили в правоохранительных органах, 17 февраля 2026 года в управление полиции города поступила оперативная информация о том, что с территории №1 Нефтегазодобывающего управления были вывезены бывшие в употреблении производственные трубы диаметром 720 мм и сданы в пункт приёма черного металла.

Так, 19 февраля 2026 года при координации прокуратуры Мангистауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции совместно со спецподразделением быстрого реагирования пресекли противоправную деятельность. Мероприятия проводились в рамках оперативно-профилактической работы по предупреждению и выявлению преступлений на водном, воздушном и железнодорожном транспорте.

По данным следствия, подозреваемые использовали подложные документы для хищения промышленных труб диаметром 720 мм, принадлежащих субъекту квазигосударственного сектора, после чего сдавали их в пункты приёма металла.

В ходе осмотра одного из пунктов приёма металла обнаружены и изъяты 24 трубы указанного диаметра. Изъятое имущество передано законному владельцу на ответственное хранение.

Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

