Давка в школе попала на ВИДЕО в Актау

В социальных сетях 23 февраля распространилась видеозапись, на которой запечатлена давка детей в коридоре одного из учебных заведений. В управлении образования региона прокомментировали Lada.kz произошедший инцидент.

Иллюстративное фото / Сгенерировано ИИ

На кадрах видно, что в школьном коридоре произошла давка среди учащихся.

В управлении образования Мангистауской области сообщили, что инцидент произошёл в лицее №11 в 9 микрорайоне Актау.

В тот день после окончания шестого урока учащиеся второй смены массово направились в гардероб, в связи с чем образовалось временное скопление продолжительностью около трех минут. В это время дежурные учителя и администрация школы осуществляли контроль за ситуацией. В ходе проверки фактов правонарушений, а также обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью учащихся, не выявлено. Администрации школы поручено усилить меры безопасности, - заявили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время учебный процесс продолжается в штатном режиме. Вопрос находится на контроле городского отдела образования.

Это не первый подобный инцидент в Актау: в 2024 году давка и столпотворение детей на входе произошли в школе №2.