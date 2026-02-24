В Мангистау иностранца арестовали за неподчинение требованиям полиции

В Мангистауской области иностранного гражданина арестовали за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Мужчина отказался проходить освидетельствование. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Каракиянского районного суда.

Фото: istockphoto.com

По предоставленным сегодня, 24 февраля, данным, судом установлено, что иностранный гражданин 26 января, находясь в порту Курык в состоянии алкогольного опьянения, не выполнил законное требование сотрудника полиции, в связи с исполнением им служебных обязанностей.

Уточняется, что мужчина не выполнил законное требование сотрудника полиции о прохождении освидетельствования.

В ходе судебного заседания правонарушитель признал свою вину и просил суд применить более легкое взыскание. Вина его подтверждена протоколом об административном правонарушении, рапортом инспектора полиции и объяснениями правонарушителя, - сообщили в ведомстве.

Постановлением суда иностранец признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 667 КоАП РК (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции) и на него возложено административное взыскание в виде административного ареста на пять суток.

Документ вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Актау водитель попался за ездой в нетрезвом виде. Суд признал жителя Актау виновным в совершении правонарушения и постановил лишить его права управления транспортом на семь лет.