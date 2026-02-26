Полиция Мангистау скрывает статистику суицидов?

В департаменте Мангистауской области в ответ на простой запрос нашей редакции о предоставлении годовой статистики по произошедшим и предотвращенным суицидам отказались огласить эти данные, сославшись на Закон «О персональных данных и их защите», передает Lada.kz .

Иллюстративное фото с сайта medianews.az

Долгое время Казахстан считался страной с высоким уровнем суицидов на душу населения. Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем исследовании отмечала, что, когда многие другие страны показывали снижение уровня суицидов, в Казахстане число случаев сведения счетов с жизнью, наоборот, взросло. Материалы, затрагивающие тему суицида, появляются в новостной ленте в разделе «Происшествия» и подаются в формате кратких новостных сообщений сухого характера.

В этом году самоубийство совершил житель Шетпе, когда понял, что совершенное им преступление вот-вот всплывёт на поверхность. Сообщение о суициде, совершенном 1 января молодой женщиной, появилось в одной из социальных сетей от юриста потерпевшей стороны.

Между тем, уровень суицида в развитых странах используют как социальный маркер, характеризующий степень благополучия общества, включая качество жизни населения, доступность социальной поддержки и уровень психоэмоциональной стабильности.

Учитывая все вышеизложенное, редакция Lada.kz сделала вывод, что проблема суицидов актуальна, и направила через eOtinish в департамент полиции Мангистауской области простой запрос на предоставление статистических данных по следующим вопросам:

статистика по суицидам за последние пять лет (2020,2021,2022,2023,2024 и 2025 годы) по Мангистауской области с разбивкой на районы и город Актау;

статистика исполненных суицидов МО (и отдельно в Актау) за 2025 год с разбивкой на м/ж;

статистка неисполненных суицидов за 2025 год с разбивкой на м/ж;

статистика попыток и исполненных суицидов за 2025 год, совершенными несовершеннолетними.

Также было предложено ответить на вопросы общего характера, позволяющие заключить основные причины и мотивы суицидальных действий.

Департамент полиции отказался предоставлять сведения, сославшись на Закон РК «О персональных данных и их защите» обеспечивается защита прав и свобод человека и гражданина при сборе и обработке. В частности, на п. 4 ст.10, который гласит, что «третьи лица могут получать персональные данные, содержащиеся в объектах информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц, через веб-портал «электронного правительства» при условии согласия субъекта, подтвержденного через государственный сервис», то есть физического лица, к которому относятся персональные сведения.

«В связи с этим на запрос от ТОО «Лада Пресс» о статистике суицида в разрезе с 2020-2025 года, которые совершили несовершеннолетние, не могут быть предоставлены Вам. В случае несогласия с принятым решением, Вы праве обжаловать в вышестоящий государственный орган (вышестоящему должностному лицу) или в судебном порядке», - сказано в сообщении.

Данный ответ грубо искажает суть запроса и подменяет понятия, так как:

в вопросах, заданных полиции, не было запроса предоставить данные по конкретным физическим лицам;

в нем не было запроса предоставить персональные данные, способные каким-либо образом идентифицировать личность;

вопросы носят исключительно общий характер и содержат требование предоставить общие статистические данные по региону. Практика регулярной публикации таких статданных носит общемировой характер и является обычным делом для любой развитой страны.

В открытых источниках удалось найти информацию со ссылкой на Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК о том, что в Казахстане по итогам 2025 года добровольно ушли из жизни 3,2 тысячи человек. Число попыток самоубийства — чуть более 3 тысяч.

Также сказано, что наименьшие показатели отмечены в Улытауской (49) и Мангистауской (90) областях. Было отмечено, что прошедший год показал рост подростковых суицидов на 13,7%.

Так, за прошлый год в стране погибли 199 несовершеннолетних, в том числе 64 ребенка в возрасте от 5 до 14 лет. Более половины трагических случаев пришлись на южные регионы - 116 фактов. Антилидером стала Туркестанская область (37 случаев). В Жамбылской области зарегистрировано 18 трагедий, в Алматы - 16, в Астане - 14. Количество попыток среди подростков составило 405 случаев.

Данная информация подтверждает, что статистика по суицидам, в том числе совершенными несовершеннолетними, публикуются в открытом доступе правоохранительными органами Казахстана.

Вследствие чего можно сделать вывод: сотрудники департамента полиции не обладают соответствующей квалификацией для применения законов, в частности «О персональных данных и их защите» или намеренно скрывают показатели Мангистауской области от общественности, также грубо нарушая Закон РК «О СМИ».