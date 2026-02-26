В Бейнеуском районе двух мужчин вернули в цивилизацию с помощью дрона

Сельчане отправились искать скот и застряли в грязи. Спасатели искали их с помощью дрона и спутниковой связи, передает Lada.kz .

Фото: МЧС РК

В Бейнеуском районе Мангистауской области мужчины 57-ми и 28-ми лет выехали на автомобиле в район «Косаркан» на поиски скота и застряли в грязи. Родственники потеряли с ними связь и забили тревогу. Об этом рассказали в МЧС РК.

Спасатели отправились на поиски пропавших на вездеходах, которые на шинах сверхнизкого давления беспрепятственно проходили через грязевые массы. Прибыв в предполагаемую зону поиска, специалисты провели разведку с воздуха с помощью дронов. Это позволило быстро охватить огромный радиус степи, недоступный для визуального обзора с земли.

В условиях полного отсутствия мобильной сети поисковая группа осуществляла координацию при помощи спутниковых терминалов. Наконец, сотрудникам ДЧС удалось обнаружить пропавших в 180 км от села Бейнеу и оперативно эвакуировать их в безопасное место.