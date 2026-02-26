Шины и мусор: в Мунайлы горела несанкционированная свалка

О возгорании мусора стало известно 25 февраля. Пожарные потушили пожар, а экологи взяли пробы воздуха, передает Lada.kz .

Скриншот из видео ДЧС МО

Как сообщили в ДСЧ Мангистауской области, сигнал о возгорании в селе Баскудук на территории, соседствующей с частным домом, поступил в 16:20 часов.

В ходе разведки установлено горение использованных автомобильных шин и мусора на открытой территории на площади 200 квадратных метров. Пожар полностью ликвидирован в 17:15 часов. Погибших и пострадавших нет.

Для оценки экологической обстановки специалисты департамента экологии по Мангистауской области провели отбор проб атмосферного воздуха на указанной территории, сообщили в ведомстве.

«Исследования направлены на определение возможного влияния задымления на состояние окружающей среды и здоровье населения», - отметили экологи.

О результатах лабораторных анализов проб воздуха обещали сообщить позже.