В Актау произошел крупный пожар в котельной у одного из торговых центров

В обеденное время горожане заметили клубы дыма, которые валили рядом с торгово-развлекательным центром «Актау». В департаменте по ЧС сообщили, что горит отдельно стоящая котельная, передает Lada.kz .

Скриншот из видео

Сигнал о возгорании на пульт дежурного пожарного поступил сегодня, 26 февраля, в 12:40 часов. На место выехали 30 пожарных и 10 единиц техники. Горела кровля котельной, которая находится за ТРК «Актау».

«Произошло полное горение кровли на отдельно стоящей котельной, предварительно на общей площади 200 квадратных метров», - сообщили в ДЧС МО.

Как отметили в ведомстве, жертв и пострадавших нет.