В Актау в квартире обнаружили труп

В 7 микрорайоне обнаружено тело женщины преклонного возраста. Тревогу забили соседи – жильцы почувствовали сильный неприятный запах, исходящий из квартиры на третьем этаже, сообщает Lada.kz .

Кадр видео, улучшенный при помощи ИИ

По словам жильцов дома №27, пенсионерка проживала одна. В последние дни её никто не видел, а затем в подъезде появился характерный трупный запах. Соседи заподозрили неладное и обратились в экстренные службы.

Инцидент произошёл около 16:00 часов 3 марта. На место прибыли сотрудники полиции и спасатели. Как сообщили в ДЧС региона, специалисты вскрыли окно квартиры, после чего проникли внутрь помещения и открыли входную дверь изнутри, обеспечив доступ правоохранительным органам.

В квартире было обнаружено тело женщины.

В региональном департаменте полиции сообщили, что женщине было 79 лет. Инцидент зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по кодировке 001 (Смерть человека)

