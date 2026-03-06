18+
06.03.2026, 09:06

Драка и пост в соцсети: несовершеннолетние в Мангистау получили реальные сроки

Происшествия 0 2 498 Наталья Вронская

В Мангистауской области за 2025 год специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних рассмотрел 22 уголовных дела в отношении подростков. Фигурантами дел стали 22 человека, не достигшие совершеннолетия. Об этом сообщили в суде в ответ на запрос редакции Lada.kz.

фото с сайта https://app.envato.com/
фото с сайта https://app.envato.com/

Все поступившие дела были завершены в течение года. При этом в рамках этих процессов рассматривались преступления, в которых потерпевшими признаны 23 несовершеннолетних.

По итогам рассмотрения 15 уголовных дел в отношении 17 подростков суд вынес обвинительные приговоры. Ещё пять дел в отношении пяти человек были прекращены в связи с примирением с потерпевшими.

В итоге осуждены 22 несовершеннолетних. Суд назначал различные виды наказаний — от общественных работ до лишения свободы.

Так, шесть подростков получили наказание в виде ограничения свободы. Четырём назначены условные сроки, двоим — общественные работы. Ещё трое были освобождены от наказания после примирения с потерпевшими.

Самыми строгими стали приговоры о лишении свободы — такие наказания получили три подростка.

Один из них, 17-летний фигурант, был осужден по статье 147 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение неприкосновенности частной жизни, незаконное распространение сведений о частной жизни лица) и получил три года лишения свободы.

Ещё один 17-летний подросток приговорён к пяти годам лишения свободы по статье 293 части 3 УК РК (хулиганство, совершённое при отягчающих обстоятельствах).

Самый молодой осуждённый, 15-летний подросток, получил четыре года лишения свободы по статье 106 части 3 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Для сравнения, в 2024 году в суд поступило 20 уголовных дел в отношении 22 несовершеннолетних. Все они также были рассмотрены и завершены. Потерпевшими по этим делам проходили 23 подростка.

По итогам рассмотрения дел в 2024 году обвинительные приговоры вынесены в отношении всех 22 фигурантов. Трое несовершеннолетних получили реальные сроки лишения свободы.

Так, 17-летний подросток был осуждён на шесть лет лишения свободы по статье 106 части 2 пунктам 5), 7) и 11) УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах).

Ещё один 17-летний подросток получил три года лишения свободы по статье 188 части 3 пункту 3 УК РК (кража, совершённая при квалифицирующих признаках).

Третий фигурант также был осуждён на три года лишения свободы по статье 188 части 1 УК РК (кража).

Кроме того, четырём подросткам назначили ограничение свободы, шесть получили условные сроки. Один был оштрафован, ещё одному назначили общественные работы. Семеро несовершеннолетних были освобождены от наказания в связи с примирением с потерпевшими.

Таким образом, количество уголовных дел в отношении подростков в регионе за год увеличилось с 20 до 22, однако число несовершеннолетних, получивших реальные сроки лишения свободы, осталось прежним — по три человека в каждом году.

Среди преступлений, рассматриваемых судом, встречаются как имущественные правонарушения, так и насильственные преступления, включая причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство и нарушения неприкосновенности частной жизни.

Напомним, группа подростков спровоцировала конфликт с девочкой возле фотобудки, после чего один из мальчиков набросился на нее с кулаками. Пострадавшую доставили в больницу. В администрации ТРЦ заявили, что сразу после случившегося на место были вызваны медики и полиция, а также подчеркнули недопустимость агрессии на территории центра. Законного представителя мальчика, поднявшего руку на девочку-подростка в торгово-развлекательном центре Saya Park, привлекли к ответственности. 

