«Мы сразу называли их имена»: родные погибшего в Актау требуют справедливого расследования

Родные жителя Актау Александра Насибари просят обратить внимание общественности на обстоятельства его смерти. По их словам, с момента исчезновения мужчины до обнаружения тела прошло более двух недель, а подозреваемые за это время успели покинуть страну, передаёт Lada.kz.

Фото: instagram.com / lider.kz_aktau

Как рассказали близкие, 21 ноября между Александром и его знакомыми произошёл конфликт.

«После этого он был на взводе, переживал. Мы понимали, что ситуация серьёзная», — вспоминают родные.

Утром 24 ноября, по словам семьи, за Александром приехали двое мужчин, с которыми он ранее работал. Домой он больше не вернулся.

«Он сказал, что ненадолго. Мы даже подумать не могли, что видим его в последний раз», — говорит родственница погибшего.

Через три дня, 27 ноября, семья обратилась в полицию с заявлением о пропаже.

«Мы сразу называли конкретные имена. Просили проверить этих людей. У нас были основания их подозревать», — утверждают близкие.

Однако расследование и поиски не дали никаких результатов. Родные Александра в голосовых сообщениях требовали от его коллеги (в будущем — основного подозреваемого, прим. автора) рассказать правду о пропаже сына и вернуть его домой, однако тот утверждал, что после работы 24 числа уехал в неизвестном направлении и говорил матери: «Не переживайте, погуляет и придет».

Пройдет более двух недель, прежде чем полицейские обнаружат тело Александра. Его местонахождение укажет третий подозреваемый, находившийся в тот день в их компании. Двое других уже скроются за пределами страны.

Тело Александра было обнаружено 8 декабря. По информации, озвученной семье следственными органами, смерть наступила в результате множественных ножевых ранений.

«Когда нам сообщили, что его нашли… это был самый страшный день в нашей жизни. Мы до последнего надеялись, что он жив», — говорят родные.

В рамках уголовного дела установлены трое мужчин, которые, по версии следствия, находились вместе с погибшим в день преступления. Один из них проходит по делу в статусе свидетеля.

«Как человек, который был с ним в тот день и показал место, где нашли тело, может быть просто свидетелем? Он же скрывал преступление более двух недель! Он не попытался помешать или хотя бы рассказать обо всем полицейским до того, как эти двое сбегут из страны. Мы не понимаем этого», — заявляют родственники.

По словам семьи, некоторые подозреваемые успели покинуть территорию Казахстана до их задержания.

«Если бы меры приняли сразу, если бы после нашего заявления оперативно отреагировали, возможно, они бы не уехали. Теперь нам говорят в полиции, что они подписали контракт в России и ушли на СВО. Якобы сделать ничего не могут. Как нам жить с этой информацией? Почему полицейские упустили их? Ведь они не сразу уехали, 27 мы подали заявление о пропаже, а они пересекли друг за другом границу только через несколько дней. Даже не проводился с ними очный допрос. Разве это не покрывательство преступления. Мы не требуем ничего сверхъестественного. Мы просим только одного — честного и объективного расследования. Чтобы каждый, кто причастен к смерти Саши, понёс наказание», — подытожили родные погибшего.

Сестра убитого Александра Насибари

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемые объявлены в международный розыск. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Кроме того, в отношении мужчины, который присутствовал при убийстве и указал место нахождения тела, также возбуждено уголовное дело по статье 432 УК РК — «Укрывательство преступления».

Напомним, Александр Насибари ушел из дома 24 ноября 2025 года. Восьмого декабря стало известно, что его нашли мертвым в районе радонового источника. Полицейские заявили о двух подозреваемых – Эльдаре и Амире Аллахвердиевых. Сообщается, что они покинули страну. За информацию об их местонахождении объявлено вознаграждение.