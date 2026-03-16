Пинал машины и выкрикивал угрозы: дебошира ищут в Актау

Мужчина повредил автомобили во дворе жилого дома и устроил скандал с угрозами, сообщает Lada.kz.
Инцидент произошел вечером 15 марта во дворе дома №24 в 7 микрорайоне.
По словам автора видеозаписи, мужчина сначала сломал дворники на заднем стекле припаркованного внедорожника, после чего пнул рядом стоящий автомобиль. У машины сработала сигнализация.
На видео также слышно, как герой видео выражается нецензурной бранью, пинает внедорожник и заявляет, что «этот джип нужно сжечь». Кроме того, он угрожал жильцам дома.
Автор ролика также отметил, что летом во дворе этого же дома уже происходил похожий инцидент. Тогда неизвестный в 4 часа утра разбил стекло автомобиля кирпичом. Нарушителя тогда установить не удалось.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что личность мужчины уже установлена. Однако по месту проживания его не оказалось.
В настоящее время стражи порядка проводят мероприятия по его розыску.
