Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
16.03.2026, 17:58

Пинал машины и выкрикивал угрозы: дебошира ищут в Актау

Происшествия 0 2 133 Сергей Кораблев

Мужчина повредил автомобили во дворе жилого дома и устроил скандал с угрозами, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео, улучшенный с помощью ИИ
Фото: кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

Инцидент произошел вечером 15 марта во дворе дома №24 в 7 микрорайоне.

По словам автора видеозаписи, мужчина сначала сломал дворники на заднем стекле припаркованного внедорожника, после чего пнул рядом стоящий автомобиль. У машины сработала сигнализация.

На видео также слышно, как герой видео выражается нецензурной бранью, пинает внедорожник и заявляет, что «этот джип нужно сжечь». Кроме того, он угрожал жильцам дома.

Автор ролика также отметил, что летом во дворе этого же дома уже происходил похожий инцидент. Тогда неизвестный в 4 часа утра разбил стекло автомобиля кирпичом. Нарушителя тогда установить не удалось.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что личность мужчины уже установлена. Однако по месту проживания его не оказалось.

В настоящее время стражи порядка проводят мероприятия по его розыску.

Напомним, ранее в 8 микрорайоне Актау нетрезвый автомобилист без водительских прав спровоцировал аварию с участием четырех автомобилей.

Комментарии

2 комментарий(ев)
asgeftro
asgeftro
Большая просьба связаться с полицией и показать, что это не первое его правонарушение
16.03.2026, 13:27
asgeftro
asgeftro
Уважаемые сотрудники газеты Лада, может быть вы сможете достучаться до ПНД и отправить Алексея на принудительное лечение? Человек болен, сначала подпортил лавочки, теперь машины, запинал щенка, что еще ему нужно сделать, чтобы попасть уже на лечение в соответсвующее учреждение
16.03.2026, 13:25
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь