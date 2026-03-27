Более трех килограммов марихуаны изъято мангистаускими полицейскими

В Мангистауской области задержаны четыре человека. В ходе обыска у них было изъято 3,7 кг наркотического вещества – марихуаны. Подробности Lada.kz предоставили в региональном департаменте полиции.

По информации правоохранителей, в Мангистауской области было пресечено наркопреступление с изъятием наркотических веществ.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области в Актау проведены оперативно-розыскные мероприятия. В ходе мероприятий задержаны четыре человека. При проведении обыска и проверки изъято наркотическое вещество – марихуана (3 кг 700 гр). Кроме того, в качестве вещественных доказательств конфискованы мобильные телефоны и электронные весы, - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

В настоящее время проводятся досудебные следственные действия. В интересах следствия иная информация не подлежит разглашению, - заключили в ведомстве.

Согласно статье, за данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Актау у гражданки Китая обнаружили мефедрон. Было возбуждено уголовное дело. 26-летнюю подозреваемую водворили в изолятор временного содержания, проводятся досудебные следственные мероприятия.